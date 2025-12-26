Τραγωδία έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Ροδόπη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.12.2025) καθώς ανασύρθηκε νεκρός ένα παιδί μόλις 7 χρόνων.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών στο Ρίζωμα Ροδόπης, ο 7χρονος δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η μητέρα είναι καλά στην υγεία της. Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής.

Στη φωτιά επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πιθανολογείται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ξυλόσομπα.