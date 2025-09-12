Με 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ένας άνδρας, ο οποίος είχε απευθύνει απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω διαδικτύου στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο άνδρας που κατηγορείται εμφανίστηκε στο δικαστήριο μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας πως δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα των όσων είχε γράψει.

Ο κ. Γεωργιάδης από την μεριά του, εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο λόγο μέσω του διαδικτύου. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με τα όρια και τις συνέπειες της διαδικτυακής συμπεριφοράς.

“Ο «κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει. Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου. Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: «ψόφα», «να βγάλεις καρκίνο», «να πεθάνουν τα παιδιά σου» κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε.

Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις Κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους”.