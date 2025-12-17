Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση σημειώθηκε λίγο μετά τις 13.30 έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όταν οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και χτύπησε ηλικιωμένο τη στιγμή που διέσχιζε τη διάβαση. Το όχημα με τη νεαρή οδηγό μετά την παράσυρση έπεσε πάνω σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του ΙΧ φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της τη στιγμή που έστριβε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου B’, ανάμεσα στο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αποτέλεσμα το αυτοκίνητο παρασύρει έναν ηλικιωμένο που περνούσε εκείνη την ώρα τη διάβαση.

Ο ηλικιωμένος, που ήταν λιπόθυμος στον δρόμο, δέχτηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από τον Σπύρο Τσιλιγγίρη, βουλευτή Ξάνθης της ΝΔ, που είναι χειρουργός και έφτανε εκείνη την ώρα στο Μαξίμου.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η νεαρή οδηγός δεν τραυματίστηκε.