Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος ο Αιγύπτιος, που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα της 11ης Σεπτεμβρίου στα Μάλια, με θύμα την 23χρονη Μαρία.

Ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (11/9), η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος βγήκε από την πορεία της και συγκρούστηκε με το δίκυκλο της άτυχης νεαρής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το neakriti, ο Αιγύπτιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος και συντετριμμένος για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας. Υποστήριξε πως «κάτι συνέβη με το (μπροστινό) λάστιχο» της μηχανής του, γεγονός που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Είπε επίσης πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ούτε ήταν κουρασμένος.

Όπως λέει, λίγα λεπτά πριν το δυστύχημα, θέλησε να πάει σούπερ μάρκετ και να προμηθευτεί τρόφιμα, προτού επιστρέψει στο σπίτι του για να ξεκουραστεί. «Δεν υπάκουσε η μηχανή» δήλωσε και απέδωσε εκεί την μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας προσπάθησε να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με την οικογένεια της Μαρίας και να ζητήσει συγγνώμη.

(με πληροφορίες από neakriti.gr)