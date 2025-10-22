Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το σταθμευμένο όχημα χτύπησε μια γυναίκα η οποία είχε μαζί της ένα 2χρονο παιδί, όπου προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν μητέρα και παιδί στο νοσοκομείο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου αλλά και τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν με τους περαστικούς να τρέχουν να απεγκλωβίσουν το παιδάκι κάτω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο.