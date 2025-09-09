Μια 22χρονη γυναίκα έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στο λεωφορείο Ε14, στη γραμμή Σύνταγμα–Μαρούσι. Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα, κλείνοντας τις πόρτες και εγκλωβίζοντας τον 52χρονο φερόμενο δράστη.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ακούγεται ο οδηγός να του λέει «κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ», ενώ εκείνος ψελλίζει «σε παρακαλώ». Λίγο αργότερα, μια γυναίκα επιβάτιδα ακούγεται να του απαντά: «ας μην άπλωνες χέρι».

Το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση του Αγίου Θωμά, όπου ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία. Ο 52χρονος προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη από τη νεαρή, λέγοντας: «Σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη».