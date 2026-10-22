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Αποσωληνώθηκε η 21χρονη που μεταφέρθηκε από την Πάρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά σε κωματώδη κατάσταση τα ξημερώματα της Τετάρτης με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, να δηλώνει ότι αν η νεαρή δεν είχε διασωληνωθεί εγκαίρως στο Κέντρο Υγείας Πάρου, σήμερα θα ήταν νεκρή.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Γιαννάκος στο Action24, ο γενικός γιατρός ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί το πολύ σοβαρό περιστατικό στο αρχικό του στάδιο, έπραξε τα δέοντα με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο καθώς η 21χρονη μεταφέρθηκε σε κώμα έχοντας μόλις τρεις αναπνοές το λεπτό.

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Ο ίδιος μετέφερε ότι ο 23χρονος φίλος της νεαρής κοπέλας που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, είπε στο γιατρό ότι η νεαρή γυναίκα είχε λάβει το «χάπι του βιασμού», κάτι που, όμως, μένει να ξεκαθαρίσει από το αποτέλεσμα των εξετάσεων.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε από την πλευρά της ότι στο σπίτι του συμβάντος βρέθηκε υγρή ναρκωτική ουσία η οποία είναι ευρέως γνωστή ως extasy, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές αν καταναλώθηκε ή όχι από την 21χρονη.

Επιβεβαίωσε ότι ο 23χρονος σύντροφός της, ο οποίος έδωσε κατάθεση στην αστυνομία, συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ καταθέσεις έχουν παρθεί και το 35χρονο ζευγάρι που ήταν μαζί μέσα στο σπίτι τη νύχτα του συμβάντος.

Αυτό που, πάντως, θα επιδιώξει η αστυνομία είναι να μπορέσει να καταθέσει η 21χρονη και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην Πάρο.

Τέλος, η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι κανείς από τους τέσσερις ανθρώπους που βρίσκονταν στο σπίτι το βράδυ της Τρίτης δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.