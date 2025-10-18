Εικόνες από κάμερες ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον άνδρα, που το τελευταίο διάστημα έκλεβε τις εισπράξεις και όχι μόνο από καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου. Πρόκειται για έναν 54χρονο, σε βάρος του οποίου σχημάτισαν δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Advertisement

Advertisement

Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο 54χρονος κυρίως νυχτερινές ώρες, προσέγγιζε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κονσόλα παιχνιδιών μαζί με -16- παιχνίδια,

ηλεκτρικό πατίνι,

-3- tablet,

-2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,

-2- τηλεοράσεις,

-5- οθόνες,

-8- πληκτρολόγια,

πίνακας ζωγραφικής,

ζευγάρι γυαλιά ηλίου,

φωτογραφική μηχανή και

κινητό τηλέφωνο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου.