Η ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα Ευβοίας σημειώθηκε την ώρα που ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, μετά το (ατυχές) αποτέλεσμα 0-3 στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Δανία, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ

Ο Ιβάνοβιτς “παγώνει” προς στιγμήν, ενώ ακούγονται δημοσιογράφοι να λένε “σεισμός”

Την ίδια ώρα, ο πρώην διεθνής, Κώστας Κατσουράνης, αντιδρά ενώ βρίσκεται “στον αέρα” και σχολιάζει τον ίδιο αγώνα

Στις 12:28 μετά τα μεσάνυχτα ισχυρότατη σεισμική δόνηση ταρακούνησε όλη την Αθήνα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών κάνουν λόγο για δόνηση με ισχύ 5,3 Ρίχτερ και επίκεντρο την περιοχή της Καρύστου, με πολύ μικρό εστιακό βάθος γύρω στα 2,3 χιλιόμετρα.

Ρεπορτάζ σε εξέλιξη….