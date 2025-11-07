Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε στιγμές από τη φονική συμπλοκής οπαδών στη Χαλκίδα, με θύμα τον 20χρονο Μάριο Ρούμπη.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου, στη διασταύρωση όπου οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού συνεπλάκησαν άγρια. Οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει οκτώ άτομα, τα οποία αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τέσσερις επιβάτες ενός αυτοκινήτου ήρθαν σε συμπλοκή με τέσσερις επιβάτες άλλου οχήματος. Λίγο αργότερα, ο 20χρονος που συμμετείχε στο περιστατικό μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο με ιδιωτικό αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε στην είσοδο, έχοντας δεχθεί μαχαιριές που αποδείχθηκαν θανάσιμες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που στις 23:00 οι εμπλεκόμενοι βγαίνουν από τα οχήματά τους και αμέσως μετά πίσω από σταθμευμένα βαν εκτυλίσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο με τον 20χρονο να δέχεται τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του. Οι πρώτοι κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα Παρασκευή, ενώ οι υπόλοιποι οπαδοί θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών αύριο.

Σήμερα το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 20χρονο Μάριο Ρούμπη στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με συγκινητική έκκληση της οικογένειας να φορούν όλοι λευκά ρούχα, ως ύστατο φόρο τιμής.