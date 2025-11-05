Οκτώ άτομα- επτά που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή και ένας συνεργός που προσπάθησε να αλλοιώσει στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος- συνελήφθησαν για τη φονική συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα, όπου έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Η συμπλοκή άρχισε όταν δύο ομάδες οπαδών, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οι επιβάτες του ενός οχήματος φέρονται να περίμεναν τους άλλους σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια να τους καταδίωξαν, μέχρι το πάρκινγκ ενός σουπερμάρκετ. Εκεί ο 20χρονος δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας.

Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα δύο οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στειλιάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.