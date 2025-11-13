Τις 40 έφθασαν οι συλλήψεις των κακοποιών, που προσποιούμενοι είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, τους έπειθαν να τους επιτρέπουν την πρόσβαση στα σπίτια τους και στη συνέχεια άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της αστυνομικής εφόδου σε ένα από τα σπίτια των υπόπτων.

Advertisement

Advertisement

Τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών πραγματοποίησαν δεκάδες έρευνες σε Αττική, Κορινθία, αλλά και σε κελιά των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου είναι έγκλειστοι 2 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι φέρονται να καθοδηγούσαν μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Μέχρι τώρα οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει περισσότερες από χίλιες περιπτώσεις απάτης και κλοπής, με το οικονομικό όφελος της σπείρας να φθάνει τα 7,6 εκατ. ευρώ.