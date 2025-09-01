Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέλη του πληρώματος προσπαθούν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο που βρίσκεται. Ο Τούρκος κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα με χειροπέδες, κατάφερε να σηκωθεί και την ώρα που ένας επιβάτης άνοιξε μια πόρτα του πλοίου εκείνος πήδηξε στη θάλασσα.

Advertisement

Advertisement

Υπό κράτηση βρίσκονται τέσσερις αστυνομικοί με διαταγή εισαγγελέα: Πρόκειται για 3 ειδικούς φρουρούς και ένα υπαρχιφύλακα που βρίσκονταν στο επιβατηγό – oχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου.