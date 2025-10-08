Υλικό από κάμερες ασφαλείας, που έχουν απαθανατίσει τον βομβιστή τής οδού Μιχαλακοπούλου, του άνδρα με τα σκούρα ρούχα και τα καλυμμένα χαρακτηριστικά, ακολουθούν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, στην προσπάθειά τους να τον ταυτοποιήσουν.

Σε βίντεο απεικονίζεται να μεταφέρει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε μία χάρτινη σακούλα και να την τοποθετεί στην είσοδο του κλαμπ. Ελάχιστα λεπτά μετά ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε προκαλώντας ζημιές, αλλά όχι τραυματισμούς.

Εκρηξη στο Jacky.O: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δήλωσε στους αστυνομικούς πως ουδέποτε κάποιος τον προσέγγισε, για να τον απειλήσει ή να τον εκβιάσει και -σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost– οι ερευνητές του “Εκβιαστών” δεν έχουν κανέναν λόγο να μην τον πιστέψουν.

Αυτό που εξετάζουν ως πιθανό σενάριο είναι η βομβιστική επίθεση να μην έχει να κάνει απαραίτητα με ομάδα εκβιαστών, αλλά με τις σεξουαλικές προτιμήσεις των θαμώνων του κλαμπ και κάποιον που έχει ρατσιστική – ομοφοβική ιδεολογία.