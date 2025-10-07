Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης στη γνωστή ντισκοτέκ «Jacky O’» επί της οδού Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ωστικό κύμα υπέστησαν ζημιές οχήματα που ήταν σταθμευμένα έξω από τη ντισκοτέκ.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που έγινε η έκρηξη



