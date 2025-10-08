Υλικό από κάμερες ασφαλείας εξετάζουν με προσοχή οι ερευνητές του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για την έκρηξη, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από νυχτερινό κλαμπ Jacky O, στην οδό Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.



Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν δει ένα άτομο να προσεγγιζει το κτίριο και να αφήνει μία σακούλα και ύστερα από περίπου τρία λεπτά να ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Δεν αποκλείουν, όμως, το ενδεχόμενο ο βομβιστής να μην ήταν μόνος, αλλά να είχε και συνεργό.



Advertisement

Advertisement

Με αφετηρία το σημείο της έκρηξης, αναζητούν και άλλο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τού βομβιστή, τον τρόπο και το μέσο που προσέγγισε το σημείο, αλλά και την κατεύθυνση που ακολούθησε για να διαφύγει.



Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν εντόπισαν στο σημείο υπολείμματα τού εκρηκτικού μηχανισμού, αλλά από την έκταση των ζημιών κάνουν λόγο για υψηλό εκρηκτικό, με τον μηχανισμό να είναι μέτριας ισχύος.



Στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εξέτασαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος σε πρώτο χρόνο υποστήριξε ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν, δεν έχει δεχθεί απειλές μέχρι σήμερα και ότι δεν μπορεί να φανταστεί ποιος θα ήθελε να κάνει κακό στην επιχείρησή του. Οι αστυνομικοί θα επανέλθουν, εάν προκύψουν νέα στοιχεία και θέλουν από εκείνον διευκρινίσεις.