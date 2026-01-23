“Ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός” είναι το μεγάλο ερώτημα, που συνεχίζει να απασχολεί τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών, τα οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους βομβιστές του κλαμπ Jackie O, επί της οδού Μιχαλακοπούλου, να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.



Οι αστυνομικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δύο συλληφθέντες, αδέλφια 32 και 41 ετών από την Αλβανία, δεν έχουν σχέση με ομάδες της νύχτας, που πιθανόν ήθελα να εκβιάσουν τον ιδιοκτήτη τής επιχείρησης.



Ο 32χρονος συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε με λεπτομέρειες τις πράξεις του, αλλά όταν ρωτήθηκε για το κίνητρο δήλωσε ότι κάποιος τους έδωσε χρήματα για να τοποθετήσουν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά δεν μπορεί να τον κατονομάσει, γιατί φοβάται για τη ζωή του.

Ο 32χρονος ήταν -σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα- ο άνδρας με τα σκουρόχρωμα ρούχα και τη χάρτινη σακούλα στα χέρια, ο οποίος προσέγγισε το κλαμπ και τοποθέτησε τη βόμβα στην είσοδό του.

Ο αδερφός του φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το κλαμπ και να διαφύγουν από το σημείο.



Μαζί τους κατηγορείται, χωρίς να έχει συλληφθεί, και μία 44χρονη, η οποία φέρεται να τους δάνεισε το αυτοκίνητο.



Και οι δύο είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών και έχουν συλληφθεί για διάφορα αδικήματα, ενώ σε βάρος του μεγαλύτερου από τους δύο εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για ληστεία και παράβαση τού νόμου περί όπλων. Εκείνος, μάλιστα, κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή τους στο Κερατσίνι, κρύφτηκε σε ακάλυπτο χώρο και χτύπησε τους αστυνομικούς, που προσπαθούσαν να τον δεσμεύσουν με χειροπέδες.