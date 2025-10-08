Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης (7/10) έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια. Ευτυχώς εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, γι’ αυτό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστημα και σε σταθμευμένα οχήματα.

Η Δίωξη Εκβιαστών έχει αναλάβει να εξιχνιάσει την υπόθεση, όμως οι πρώτες μαρτυρίες δεν βοηθούν στη διαλεύκανσή της.

Ενας αυτόπτης μάρτυρας κάνει λόγο για άτομο που περνώντας από το σημείο πέταξε σακούλα ακριβώς στην είσοδο του μαγαζιού.

Ωστόσο, άλλες μαρτυρίες υποστηρίζουν πως ήταν 3-4 άτομα που κινήθηκαν μαζί.

Το μαγαζί δεν ήταν σε λειτουργία καθώς προετοιμαζόταν για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ενώ ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει πως δεν έχει διαφορές με κανέναν.

Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος

Εκρηκτική ύλη εντόπισε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών κατά την έρευνά του στο κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, όπου σημειώθηκε έκρηξη χθες το βράδυ, Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί το είδος του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού και παρακείμενων κτιρίων.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.