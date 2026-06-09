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Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Ίο, όπου ένας 28χρονος Αλβανός συνελήφθη αφού φέρεται να δάγκωσε τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο Αλβανοί, ηλικίας 17 και 28 ετών, προκάλεσαν αναστάτωση στο Κέντρο Υγείας του νησιού, με αποτέλεσμα να υπάρξει καταγγελία για διατάραξη υπηρεσίας και να ακολουθήσει η προσαγωγή τους στο Αστυνομικό Τμήμα.

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Κατά τη διαδικασία, ο 28χρονος φέρεται να μην συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιχείρησε να τραπεί σε φυγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει δάγκωσε τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος στο πόδι.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.