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Σημαντικά κενά φαίνεται πως έχει η εκδοχή, που παρουσιάζει στα στελέχη της Ασφάλειας ο σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος και μέσω ενός γείτονα ενημέρωσε τις αρχές για το διπλό φονικό την περιοχή Λόγγος στην Αιγιάλεια.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι από την αυτοψία του χώρου οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος από την Ιταλία είχε έντονη αντιπαράθεση με τον 26χρονο γιο της συντρόφου του τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι. Φαίνεται, μάλιστα, ότι ακολούθησε πάλη και συμπλοκή μεταξύ τους και το λένε αυτό γιατί υπάρχει ιδιαίτερη αναστάτωση στον χώρο, έπιπλα έχουν μετακινηθεί, ένας φορητός υπολογιστής και κάποιες οικιακές συσκευές βρέθηκαν πεσμένες στο πάτωμα.

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Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια σε μία λίμνη αίματος μία μητέρα και ο γιος της με τα θύματα ηλικίας 54 και 26 ετών να φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια σε μία λίμνη αίματος μία μητέρα και ο γιος της με τα θύματα ηλικίας 54 και 26 ετών να φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο 65χρονος αρχικά διαπληκτίστηκε με τον νεαρό, ο οποίος έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βερολίνο της Γερμανίας και ήρθε πριν από δύο ημέρες για διακοπές στην Ελλάδα, και στη συνέχεια είτε η 54χρονη επιχείρησε να σταματήσει τον σύντροφό της είτε αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να σκοτώσει και τους δύο.

Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια σε μία λίμνη αίματος μία μητέρα και ο γιος της με τα θύματα ηλικίας 54 και 26 ετών να φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι αντιφάσεις του 65χρονου

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς ο 65χρονος πέφτει σε κάποιες αντιφάσεις μείζονος σημασίας. Υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ξύπνησε στις 07:30 και πήγε να ξυπνήσει την 54χρονη στις 10:00, γιατί μία ώρα αργότερα είχαν ένα ραντεβού με γιατρό. Είπε, επίσης, ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, γιατί είχε φράξει από τις δύο σορούς.

Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια σε μία λίμνη αίματος μία μητέρα και ο γιος της με τα θύματα ηλικίας 54 και 26 ετών να φέρουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)