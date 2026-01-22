Στην εξιχνίασης της υπόθεσης της βομβιστικής επίθεσης στη ντισκοτέκ Jacky.O. στις 7 Οκτωβρίου του 2025 στη Μιχαλακοπούλου προχώρησε η Δίωξη Εκβιαστών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής. Ο ένας από αυτούς έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να πλησιάζει την είσοδο του καταστήματος και να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο μετέφερε μέσα σε χαρτοσακούλα. Ο δεύτερος φέρεται να είχε τον ρόλο του οδηγού, χρησιμοποιώντας όχημα για τη μεταφορά και τη διαφυγή τους από το σημείο.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και η εμπλοκή μίας γυναίκας, επίσης αλβανικής καταγωγής, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συλληφθέντες δεν είναι άγνωστοι στις διωκτικές Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε ένοπλες ληστείες.

Ως προς το κίνητρο της επίθεσης, οι Αρχές εκτιμούν ότι συνδέεται με απόπειρα εκβίασης, καθώς ο ιδιοκτήτης του καταστήματος φέρεται να είχε αρνηθεί να καταβάλει χρήματα για «προστασία».