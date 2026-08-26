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Σοκάρουν οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν έναν διανομέα να πετάει και να κλωτσάει δέματα, αγνοώντας εάν θα σπάσουν και θα καταστραφούν προτού παραδοθούν.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο που έφερε στο φως το «Live News» και τραβήχτηκε από περαστικό στο Κιάτο στις αρχές Αυγούστου, βλέπουμε έναν υπάλληλο να πετάει τις συσκευασίες και να τις κλωτσάει. Ορισμένα από τα εύθραυστα προϊόντα από το Box Now έφτασαν στους παραλήπτες τους σπασμένα και κατεστραμμένα, με σκισμένες τις συσκευασίες τους.

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Σε άλλο βίντεο, ο άνδρας δεν μεταφέρει σωστά ούτε ένα από τα δέματα που πιάνει στα χέρια του.

Για όλα αυτά, η Box Now κάνει λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Η απάντηση της εταιρείας

«Βλέποντας αυτό το περιστατικό, βρήκαμε αμέσως ποιος ήταν εκεί στη συγκεκριμένη βάρδια, και δράσαμε άμεσα, και με την απομάκρυνση αλλά και με την αντικατάσταση και αποζημίωση των δεμάτων», αναφέρει ο Χρήστος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος marketing και επικοινωνίας.

Η εταιρία κάνει λόγο για έναν εξαιρετικά ασήμαντο αριθμό απολεσθέντων και φθαρμένων προϊόντων. Το 2024 διαπίστωσε, όπως λέει, ότι το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 0,03%, και το 2025 το 0,027% επί συνόλου 36 εκατομμυρίων δεμάτων.

«Καταλαβαίνετε ότι στα εκατομμύρια δέματα που παραδίδουμε, ενδεχομένως κάποια θα χαθούν, όπως και ενδεχομένως κάποια μπορεί να ταλαιπωρηθούν από κακή χρήση κάποιων ανθρώπων», συμπληρώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

«Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είναι υπάλληλος της Box Now. Η Box Now κατά περιόδους δουλεύει με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι μας παρέχουν και βανς και οδηγούς. Ο συγκεκριμένος οδηγός είναι υπάλληλος ενός εξωτερικού μας συνεργάτη. Μόλις έπεσε στην αντίληψή μας το θέμα, τον καλέσαμε, τον ενημερώσαμε για το συγκεκριμένο συμβάν και του ζητήσαμε να απομακρυνθεί από το έργο της Box Now», αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος.