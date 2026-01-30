Σοβαρότατα ερωτήματα προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία «Γιολάντα», καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά στους λόγους που οδήγησαν στην έκρηξη και την φωτιά οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Μεταξύ αυτών είναι το γιατί δεν εντοπίστηκε έγκαιρα η διαρροή, γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η μυρωδιά του αερίου και τι έρευνες και πιστοποιήσεις είχαν γίνει. Ακόμη, οι έρευνες έχουν δείξει πως οι σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο στο υπόγειο είχαν σκεπαστεί με μπετόν πριν από εξάμηνο – και ίσως να ήταν τότε που προέκυψε η διαρροή. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, το υπόγειο φέρεται να ήταν «αδήλωτο» και να μην υπήρχαν αισθητήρες αερίων. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις δεξαμενές και την υπογειοποίηση των σωληνώσεων.

Οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι ανιχνεύθηκε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω όμβριων υδάτων και συσσωρεύτηκε στο υπόγειο. Ο σπινθήρας φέρεται να προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί συνεχώς, ενώ όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή. «Στο μικροσκόπιο» είναι οι φάκελοι από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, με σκοπό να βρεθεί και η άδεια οικοδομής της επιχείρησης.

Θα εξεταστεί αν τα σχέδια είχαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες και αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν. Αναμένεται ακόμα το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως έξι εργαζόμενοι είχαν κάνει λόγο για μυρωδιά στο σημείο από το καλοκαίρι ως τώρα, ενώ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να αφήνει αιχμές ότι η διαρροή μπορεί να προκλήθηκε από τα έργα ασφαλτόστρωσης που έγιναν στην αυλή του εργοστασίου.

Όσον αφορά στους τρεις συλληφθέντες, που αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης την οποία ανέθεσε στη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Ζήτησε να λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις αν το κρίνουν απαραίτητο, κυρίως όμως να κατάσχουν όλους τους φακέλους που συνδέονται με την αδειοδότηση της βιομηχανίας στην οποία έγινε η έκρηξη.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι 4 μήνες. Στη δικογραφία έχουν ήδη ενσωματωθεί δύο ένορκες καταθέσεις των πραγματογνωμόνων που μιλούν για έκρηξη αερίου, και υπάρχουν οι καταθέσεις υπαλλήλων που μιλούν για οσμή προπανίου, κάποιοι λένε για 30 ημέρες, άλλοι για 3 έως 4 μήνες. Παράλληλα, όπως σημειώνει ο ΣΚΑΪ, πληροφόρηση από εσωτερικό έλεγχο του Δήμου Τρικκαίων επιβεβαιώνει πληροφορίες ότι το υπόγειο δεν είναι αποτυπωμένο σε κανένα σχέδιο της βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΣΚΑΪ