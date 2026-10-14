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Η Recipe Unlimited αποτελεί στρατηγικό επενδυτή με εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο της εστίασης, διαχειριζόμενη πολυάριθμα εμπορικά σήματα παγκοσμίως.

Η διοίκηση της καναδικής εταιρείας στοχεύει στην αξιοποίηση της ηγετικής θέσης της Evergood για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των απαραίτητων ρυθμιστικών αρχών και την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Πολυάριθμοι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι υποστήριξαν τις δύο πλευρές κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

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Η Vivartia Holding ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood, του κλάδου υπηρεσιών εστίασης του Ομίλου Vivartia, στην καναδική Recipe Unlimited Corporation, του ομίλου Fairfax, συμφερόντων Πρεμ Γουάτσα.

Η εξέλιξη αυτή για την πώληση από τη Vivartia της Evergood στην εταιρεία του ομίλου Fairfax αποτελεί συνέχεια των επαφών του CVC, υπό τον Άλεξ Φωτακίδη, με τον καναδικό όμιλο το τελευταίο διάστημα.

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Η Recipe είναι στρατηγικός επενδυτής με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της εστίασης. Με 18 εμπορικά σήματα εστίασης στους τομείς της πλήρους εξυπηρέτησης (full-service), της περιορισμένης εξυπηρέτησης (limited-service) και της λιανικής.

Το χαρτοφυλάκιο της Recipe περιλαμβάνει εμβληματικά σήματα όπως Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο Frank Hennessey, Διευθύνων Σύμβουλος της Recipe Unlimited.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Vivartia, σύμβουλοί της για τη συναλλαγή ήταν: η Rothschild & Co, που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Deloitte, που παρείχε υπηρεσίες vendor due diligence, ενώ η Bernitsas Law παρείχε νομική υποστήριξη.

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Από την πλευρά της Recipe Unlimited, η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners παρείχε νομική υποστήριξη.

Το προφίλ των δύο εταιρειών που συμμετέχουν στο deal

Η Vivartia Holding είναι ένας κορυφαίος όμιλος με δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής τροφίμων και της εστίασης και με δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και ηγετική θέση στις αγορές, όπου δραστηριοποιούνται τα εμπορικά της σήματα.

H Recipe Unlimited Corporation είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά. Διαθέτοντας κορυφαία brands στον χώρο της casual dining, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της fast casual εστίασης, η Recipe λειτουργεί περισσότερα από 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά και έχει διεθνή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιο των σημάτων της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Swiss Chalet, St-Hubert, Harvey’s Burgers, Montana’s BBQ & Bar, Olive Garden, New York Fries, Kelseys Original Roadhouse, East Side Mario’s, Original Joe’s, State & Main, Anejo Restaurant, The Burger’s Priest, The Landing Group, Elephant & Castle, Fresh Kitchen + Juice Bar, The Pickle Barrel και Blanco Cantina. Τα εμβληματικά brands της Recipe έχουν καθιερώσει την εταιρεία ως έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και αξιόπιστους franchisors στον Καναδά.

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