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Η πρωτοβουλία επιδιώκει την ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών, περιορίζοντας την υπερβολική χρήση των ψηφιακών συσκευών.

Τα εστιατόρια προσφέρουν στις οικογένειες ειδικά πακέτα με παιχνίδια και δραστηριότητες που προάγουν την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιστοριών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την τοπική ένωση εστίασης, με στόχο την προώθηση της ουσιαστικής επικοινωνίας στο οικογενειακό περιβάλλον.

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Μια ομάδα εστιατορίων στη Σαρδηνία απαγορεύει στις οικογένειες τη χρήση smartphone και άλλων συσκευών στο τραπέζι, με στόχο την ενθάρρυνση της συζήτησης.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «A tavola senza schermi» (Στο τραπέζι χωρίς οθόνες), βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της Άννα Κάου, Συνηγόρου του Παιδιού στο ιταλικό νησί. Αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας για τον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης οθονών από τα παιδιά και την προώθηση της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

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Οι γονείς και τα παιδιά τους,όπως αναφέρει ο Guardian, θα καλούνται να απομακρύνουν τα κινητά τους τηλέφωνα όταν γευματίζουν σε κάποιο από τα 15 εστιατόρια που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας πιλοτικής δράσης διάρκειας ενός μήνα που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Η Κάου, πρώην δικαστής ανηλίκων, δήλωσε: «Η ιδέα δεν είναι να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε απαγορεύσεις ή να εναποθέτουμε όλο το βάρος της ευθύνης στους γονείς, αλλά να διασφαλίσουμε ότι το ευρύτερο περιβάλλον μας στηρίζει τους γονείς στον ρόλο τους και βοηθά τους ανηλίκους να αλληλεπιδρούν με τους άλλους».

«Χρειαζόμαστε περιβάλλοντα της πραγματικής ζωής που ενισχύουν και διευκολύνουν τη ζωή τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα μικρό βήμα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλοσοφίας που καθοδηγεί την προσέγγισή μου σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα».

Αφού οι οικογένειες παραδώσουν τις συσκευές τους, το προσωπικό του εστιατορίου θα τους δίνει ένα «πακέτο επανασύνδεσης» (reunion kit), το οποίο περιλαμβάνει παιχνίδια και σχέδια. Το πακέτο, το οποίο σχεδιάστηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα άτομα κάτω των 18 ετών να ξεκινήσουν συζητήσεις με τους γονείς τους, όπως το να μοιραστούν ιστορίες για την ημέρα τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που περιγράφει τους κινδύνους της υπερβολικής ψηφιακής έκθεσης, καθώς και συμβουλές για τη διαχείριση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι.

«Τα εστιατόρια θα προσφέρουν μια εναλλακτική δραστηριότητα, υπό τη μορφή παιχνιδιού, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης», δήλωσε η Κάου. «Φυσικά, τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα με χρονικούς περιορισμούς, προσαρμοσμένους στο πλαίσιο ενός γεύματος ή δείπνου σε εστιατόριο».

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Όπως είπε εργάστηκε για το εγχείρημα αυτό σε συνεργασία με το παράρτημα της Σαρδηνίας της Fipe-Confcommercio, μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

Ο Εμανουέλε Φρόντζια, πρόεδρος της ομοσπονδίας στο νησί, ανέφερε ότι τα 15 εστιατόρια δέχτηκαν αμέσως να συμμετάσχουν ενώ στόχος είναι η επέκταση της πρωτοβουλίας σε εθελοντική βάση.

«Τα εστιατόρια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της οικειότητας που ανακαλύπτουν ξανά οι οικογένειες όταν δειπνούν έξω», δήλωσε ο Φρόντζια. «Ωστόσο, παρατηρούμε όλο και συχνότερα ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών, η ζωηρή συζήτηση αντικαθίσταται από παρατεταμένη σιωπή, καθώς οι άνθρωποι είναι απορροφημένοι στις συσκευές τους. Συχνά, δίνεται μια συσκευή στο παιδί, προκειμένου να παραμείνει ήσυχο».

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