Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open συνδέει την κατοχή smartphone στην ηλικία των 12 ετών με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων διατροφικών διαταραχών στα 14.

Τα παιδιά που διέθεταν κινητό τηλέφωνο εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο υπερφαγικών επεισοδίων και υιοθέτησαν συχνότερα συμπεριφορές ελέγχου του βάρους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα καταγράφουν συσχέτιση και όχι αιτιώδη συνάφεια, αναγνωρίζοντας την επίδραση και άλλων εξωτερικών παραγόντων.

Οι ειδικοί προτείνουν στους γονείς τη σταδιακή πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές και τον ανοιχτό διάλογο για το περιεχόμενο που καταναλώνουν τα παιδιά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ηλικία στην οποία ένα παιδί αποκτά το πρώτο του smartphone ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο πιστεύαμε. Νέα μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στο JAMA Network Open, συνδέει την κατοχή smartphone στην ηλικία των 12 ετών με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων διατροφικών διαταραχών έως τα 14.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 8.957 παιδιών από τη μεγάλη μακροχρόνια αμερικανική μελέτη Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), η οποία παρακολουθεί την ανάπτυξη και την υγεία παιδιών και εφήβων. Περίπου επτά στα δέκα παιδιά είχαν δικό τους smartphone στα 12. Από αυτά, σχεδόν το 24% ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα διατροφικής διαταραχής στα 14.

Advertisement

Advertisement

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα επιμέρους ευρήματα. Αφού οι επιστήμονες συνυπολόγισαν σειρά άλλων παραγόντων, τα παιδιά που είχαν smartphone στα 12 παρουσίαζαν, δύο χρόνια αργότερα, κατά 67% υψηλότερο κίνδυνο υπερφαγικών επεισοδίων και κατά 50% υψηλότερο κίνδυνο να υιοθετήσουν συμπεριφορές ελέγχου του βάρους, όπως η κατανάλωση τροφών με λίγες θερμίδες ή η υπερβολική άσκηση. Ήταν επίσης περίπου δύο φορές πιθανότερο να συνδέσουν την προσωπική τους αξία με το βάρος τους.

Γιατί τα 12 είναι μια ευαίσθητη ηλικία

Η πρώιμη εφηβεία συνοδεύεται από σημαντικές σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές. Η σύγκριση με τους συνομηλίκους είναι αναμενόμενη, όμως το smartphone διευρύνει εντυπωσιακά το πεδίο αυτής της σύγκρισης. Ένα παιδί μπορεί πλέον να βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπο με προσεκτικά επιλεγμένες, επεξεργασμένες ή φιλτραρισμένες εικόνες, αλλά και με περιεχόμενο που δίνει υπερβολική έμφαση στην εμφάνιση.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της μελέτης Δρ Jason Nagata, αναπληρωτής καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, ένα smartphone μπορεί να βάλει κυριολεκτικά στην τσέπη ενός παιδιού έναν ολόκληρο κόσμο περιεχομένου επικεντρωμένου στην εμφάνιση.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, είναι προσεκτικοί. Η μελέτη καταγράφει συσχέτιση και όχι σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Δεν εξέτασε τι ακριβώς έβλεπε κάθε παιδί στο κινητό του ούτε τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούσε, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η επίδραση άλλων παραγόντων, όπως ο εκφοβισμός από συνομηλίκους ή προϋπάρχουσες ψυχολογικές δυσκολίες.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Advertisement

Τα ευρήματα δεν δίνουν μια «σωστή» ηλικία για το πρώτο smartphone. Υποδεικνύουν, όμως, ότι η χρονική στιγμή και ο τρόπος με τον οποίο αποκτά ένα παιδί πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.

Οι ειδικοί προτείνουν σταδιακή πρόσβαση στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σαφή όρια στη χρήση και απομάκρυνση του κινητού από το υπνοδωμάτιο. Κυρίως, συνιστούν στους γονείς να συζητούν με τα παιδιά για όσα βλέπουν στο διαδίκτυο και να προσέχουν πιθανές αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες ή στον τρόπο με τον οποίο μιλούν για το σώμα και το βάρος τους.

Με πληροφορίες από CNN Health, JAMA Network Open

Advertisement