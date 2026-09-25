Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το χρώμα των μαλλιών πολλών παιδιών σκουραίνει σταδιακά κατά την ανάπτυξή τους λόγω της αυξημένης παραγωγής μελανίνης στους θύλακες των τριχών.

Η διαδικασία αυτή καθορίζεται από ένα σύνθετο δίκτυο γονιδίων που ελέγχουν την παραγωγή της ευμελανίνης και της φαιομελανίνης στον οργανισμό.

Μελέτη έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με ξανθά μαλλιά αποκτά καστανή απόχρωση μέχρι να φτάσει στην εφηβεία.

Αν και οι ορμονικές μεταβολές της εφηβείας θεωρούνται πιθανοί παράγοντες, η επιστήμη δεν έχει ακόμη ταυτοποιήσει το ακριβές βιολογικό σήμα αυτής της μεταβολής.

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Οι φωτογραφίες της παιδικής ηλικίας προκαλούν μερικές φορές μια εύλογη απορία. Πώς γίνεται ένα παιδί με κατάξανθα μαλλιά να αποκτά λίγα χρόνια αργότερα σκούρα ξανθά ή ακόμη και καστανά μαλλιά;

Το φαινόμενο είναι πραγματικό και αρκετά συνηθισμένο, ιδίως μεταξύ των ευρωπαϊκών πληθυσμών. Το αμερικανικό MedlinePlus Genetics αναφέρει ότι τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά μπορεί να σκουραίνουν καθώς μεγαλώνουμε και ότι πολλά ξανθά παιδιά έχουν αισθητά πιο σκούρα μαλλιά μέχρι να φτάσουν στην εφηβεία.

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Μάλιστα, μελέτη που εξέτασε 476 παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών κατέγραψε εντυπωσιακή μεταβολή. Από τα παιδιά που είχαν ξανθά μαλλιά σε μικρότερη ηλικία και για τα οποία υπήρχαν τα σχετικά στοιχεία, το 70,8% είχε αποκτήσει καστανά μαλλιά αργότερα στην παιδική ηλικία.

Ο ρόλος της μελανίνης

Το χρώμα των μαλλιών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μελανίνη, τη χρωστική που παράγουν εξειδικευμένα κύτταρα, τα μελανοκύτταρα, στους θύλακες των τριχών. Δύο μορφές της παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η ευμελανίνη συνδέεται με τις καστανές και μαύρες αποχρώσεις, ενώ η φαιομελανίνη με τις κόκκινες και κιτρινωπές. Τα ξανθά μαλλιά χαρακτηρίζονται κυρίως από πολύ μικρή ποσότητα ευμελανίνης.

Καθώς ορισμένα παιδιά μεγαλώνουν, οι θύλακες των τριχών αρχίζουν να παράγουν περισσότερη χρωστική. Έτσι, κάθε νέα τρίχα μπορεί να αναπτύσσεται πιο σκούρα από εκείνες των πρώτων παιδικών χρόνων. Το αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά γίνεται σταδιακά ορατό καθώς ανανεώνονται τα μαλλιά.

Το εάν αυτό θα συμβεί και σε ποιον βαθμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική μας κληρονομιά. Το χρώμα των μαλλιών δεν ελέγχεται από ένα και μοναδικό γονίδιο, αλλά από ένα σύνθετο δίκτυο γονιδίων που επηρεάζουν την παραγωγή και τη διαχείριση της μελανίνης. Επιστημονική ανασκόπηση του 2025 υπογραμμίζει ακριβώς αυτή την πολυπλοκότητα των γενετικών μηχανισμών της μελάγχρωσης.

Τι συμβαίνει στην εφηβεία;

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Η αλλαγή γίνεται συχνά ιδιαίτερα εμφανής όσο το παιδί πλησιάζει στην εφηβεία. Εδώ όμως, η επιστημονική απάντηση γίνεται λιγότερο βέβαιη.

Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη μελάγχρωση ενεργοποιούνται καθώς μεγαλώνουμε, ενδεχομένως υπό την επίδραση των ορμονικών μεταβολών που συμβαίνουν κοντά στην εφηβεία. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι μια συγκεκριμένη ορμόνη είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή των ξανθών μαλλιών σε πιο σκούρα.

Γι’ αυτό δύο παιδιά με παρόμοιο ξανθό χρώμα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους μπορεί να ακολουθήσουν εντελώς διαφορετική πορεία. Το ένα μπορεί να παραμείνει ξανθό και στην ενήλικη ζωή, ενώ στο άλλο η παραγωγή χρωστικής να αυξηθεί σταδιακά και τα μαλλιά να γίνουν καστανά.

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Το παράδοξο είναι ότι, παρότι το χρώμα των μαλλιών αποτελεί ένα από τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά μας και η γενετική της ανθρώπινης μελάγχρωσης έχει μελετηθεί εκτενώς, δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις λεπτομέρειες αυτής της τόσο οικείας μεταμόρφωσης. Γνωρίζουμε ότι πρωταγωνιστούν τα γονίδια και η μελανίνη και ότι η ηλικία επηρεάζει τη διαδικασία.

Το ακριβές βιολογικό «σήμα» που κάνει τα μαλλιά ενός ξανθού παιδιού να σκουρύνουν μεγαλώνοντας παραμένει ακόμη ένα κομμάτι του παζλ που η επιστήμη προσπαθεί να συμπληρώσει.

Με πληροφορίες από Live Science, MedlinePlus Genetics – U.S. National Library of Medicine / NIH, Science Direct

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