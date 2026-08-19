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Τα τελευταία χρόνια, οι βελτιώσεις στα smartphone είναι σταδιακές και περιορισμένης κλίμακας, καθώς οι πρόσφατες κυκλοφορίες εστιάζουν κυρίως στην αναβάθμιση των καμερών, των οθονών και της τεχνολογίας μπαταρίας, αντί για την εισαγωγή πραγματικά καινοτόμων λειτουργιών.

Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο είναι η εμφάνιση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) που ενσωματώνονται απευθείας στη συσκευή, υποσχόμενες εξυπνότερους ψηφιακούς βοηθούς και εύχρηστα εργαλεία δημιουργικότητας.

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Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι λειτουργίες δεν έχουν επιφέρει μέχρι στιγμής την επαναστατική αλλαγή που προβάλλει το μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με έρευνα της Statista Consumer Insights σχετικά με το τι θεωρούν σημαντικότερο οι χρήστες smartphone στις ΗΠΑ, οι κορυφαίες απαντήσεις είναι καθαρά πρακτικές: το 61% αναφέρει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ως βασικό κριτήριο, ακολουθούμενο από τη γρήγορη φόρτιση (51%) και την ποιότητα της κάμερας (50%).

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Ψηλά στη λίστα βρίσκονται επίσης ο αποθηκευτικός χώρος, η ανθεκτικότητα και η συνδεσιμότητα 5G, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην καθημερινή απόδοση και τη συνδεσιμότητα, έναντι εντυπωσιακών αλλά δευτερευουσών λειτουργιών ή της φήμης της μάρκας.

Για τους κατασκευαστές smartphone, τα δεδομένα υποδεικνύουν σαφείς προτεραιότητες: ουσιαστικές βελτιώσεις στη μπαταρία και τη φόρτιση, καθώς και αισθητή αναβάθμιση της κάμερας και λογικές επιλογές αποθηκευτικού χώρου, θα προσελκύσουν περισσότερους χρήστες σε σχέση με τις εντυπωσιακές αλλά ίσως επιφανειακές επιδείξεις τεχνητής νοημοσύνης.

Ο συνδυασμός αναβαθμίσεων στο υλικό (hardware) που ενισχύουν την αξιοπιστία με λειτουργίες AI που επιλύουν πραγματικά προβλήματα των χρηστών αποτελεί τη βέλτιστη συνταγή επιτυχίας στο σημερινό τοπίο της αγοράς των smartphone.