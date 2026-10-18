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Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας αναμένεται να παραπεμφθεί τον Νοέμβριο 51χρονη από τον Βόλο, η οποία αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν σε βάρος της κόρης της, ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία», η κατηγορούμενη παραμένει προσωρινά κρατούμενη, ενώ οι αποδιδόμενες σε αυτήν πράξεις φέρονται να έλαβαν χώρα από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024.

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Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, η 51χρονη διώκεται για παραγωγή, κατοχή και διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω τεχνολογικών συστημάτων, καθώς και για διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικη κάτω των 12 ετών και αιμομιξία μεταξύ συγγενών απευθείας γραμμής.

Τα ευρήματα της δικογραφίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι αρχές εντόπισαν δύο βίντεο και τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, τα οποία φέρονται να καταγράφουν τις αποδιδόμενες πράξεις σε βάρος του παιδιού.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ότι η κατηγορούμενη φέρεται να απέστειλε το συγκεκριμένο υλικό σε τρίτο πρόσωπο μέσω της εφαρμογής Viber, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Η σχετική επικοινωνία φέρεται να περιλαμβάνεται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανακριτική διαδικασία