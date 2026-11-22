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Αγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Βόλο με δύο άτομα να καταλήγουν με σοβαρούς τραυματισμούς στο νοσοκομείο.

Η συμπλοκή έγινε σε πάρκο που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο του Βόλου σύμφωνα με τα gegonota.news. Μια παρέα 10 ατόμων περίπου, που βρισκόταν στο πάρκο, δέχθηκε «καταδρομική» επίθεση από 50 νεαρούς οι οποίοι κρατώντας καδρόνια και στυλιάρια άρχισαν να χτυπούν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Οι δύο τραυματίες είναι 18 και 19 ετών.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος τους ήταν ένας 20χρονος ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημέρας φέρεται να είχε μαλώσει με άλλους 3 νεαρούς και στη συνέχεια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει» για την επίθεση που έκανε.

Ο ίδιος αργά το βράδυ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο, όταν ξαφνικά περίπου 50 άτομα από την Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου έκαναν επίθεση. Τουλάχιστον τέσσερις νεαροί έπεσαν κάτω από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και το σώμα τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να γλιτώσουν τρέχοντας στους δρόμους της περιοχής.

Δυο άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ένας νεαρός βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση. Έξω από το νοσοκομείο βρέθηκαν φίλοι των θυμάτων που έμαθαν για το περιστατικό, ενώ περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα έφτασαν και οι γονείς τους, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί. Επίσης, κλήθηκε η αστυνομία η οποία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές.