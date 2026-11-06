Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών καταδικάστηκε την Τετάρτη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας μια 51χρονη για την σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της και για την καταγραφή αυτών των πράξεων σε φωτογραφίες και βίντεο τα οποία στη συνέχεια διέθετε έναντι χρηματικού ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε πρωτοδίκως η γυναίκα έλαβαν χώρα στο Βόλο και μετά την σύλληψη της τον Ιούλιο του 2025 είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Advertisement

Advertisement

Στο δικαστήριο η κατηγορούμενη ομολόγησε στην ουσία τις πράξεις αλλά ισχυρίστηκε ότι τα έκανε επειδή ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση ενώ την πίεζε ένας άνδρας που κατείχε το υλικό.

Τελικά το δικαστήριο απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και την κήρυξε ένοχη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και για την παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με θύμα ανήλικο κάτω των 12 ετών.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή. Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες ενώ και η εισαγγελική πρόταση ήταν υπέρ της ενοχής και της καταδίκης της.

πηγή:larissanet.gr