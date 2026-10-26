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Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού στον Βόλο, όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί ένα από τα δάχτυλά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο.

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Οι οπαδοί κινούνταν στην οδό Αναπαύσεως, όταν άναψαν βεγγαλικά. Ωστόσο, ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα και τον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.

Μετά το περιστατικό, ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί τού παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.