Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα έντονο και ξαφνικό κύμα κακοκαιρίας έπληξε την πόλη του Βόλου, δημιουργώντας ένα άκρως χειμωνιάτικο και επιβλητικό σκηνικό.

Πιο συγκεκριμένα, η μεταβολή του καιρού ήταν ραγδαία, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη χαλαζόπτωση που ξέσπασε στις περισσότερες γειτονιές της πόλης, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους και αστραπές.

Advertisement

Advertisement

Οι κάτοικοι πιάστηκαν εξαπίνης, καθώς οι δρόμοι άρχισαν γρήγορα να ασπρίζουν από το χαλάζι, ενώ η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά, δυσχεραίνοντας την κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Η εικόνα της πόλης κάτω από το βάρος των σκοτεινών νεφών, με φόντο τον Παγασητικό και τα γύρω βουνά, αποτύπωνε ανάγλυφα την ένταση του φαινομένου.

credits: taxydromos.gr

Πηγή: taxydromos