Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες από τη ληστεία σε βάρος 81χρονου στον Βόλο. Σύμφωνα με περιγραφή του ιδίου του παθόντος βρέθηκε αντιμέτωπος με τους ληστές όταν άκουσε τον σκύλο στην αυλή του να γαβγίζει. Ετρεξε να δει τι συμβαίνει και τότε τέσσερα άτομα έμπαιναν μέσα στο σπίτι του στο λεπτό και τον απειλούσαν.

Ο 81χρονος λέει ότι τον απειλούσαν χτυπώντας τον ενώ προσπάθησαν και να τον δέσουν.

Advertisement

Advertisement

Ο ηλικιωμένος τους έδωσε 300 ευρώ αλλά εκείνοι ήθελαν και άλλα χρήματα. Τον περιέλουσαν τότε με ουίσκι και του διεμήνυσαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό, αναφέρει ο «Ταχυδρόμος».

Οι ληστές του πήραν τελικά συνολικά 1.500 ευρώ καθώς επίσης την τραπεζική του κάρτα και το κινητό του τηλέφωνο και τότε έφυγαν από το σπίτι του.

Συγγενικά πρόσωπα του ηλικιωμένου ανέλαβαν να τον μεταφέρουν στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου για εξετάσεις. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα όμως έφερε αμυχές στο πρόσωπο που του προκάλεσαν οι δράστες.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.