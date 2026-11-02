Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε 72χρονο σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής κατά της συζύγου του.

Ο κατηγορούμενος απείλησε τη σύζυγό του και είχε συντάξει αναλυτικό σημείωμα για τη διαχείριση της περιουσίας του σε περίπτωση θανάτου.

Η αστυνομία εντόπισε στη ντουλάπα του ένα πιστόλι και ένα τσεκούρι μετά την καταγγελία της γυναίκας για τον έντονο φόβο που ένιωσε.

Ο 72χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στην παλαιότερη εργασία του και σε προσωπικές διαφωνίες με τη σύζυγό του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον καταδικασθέντα όρους απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την οικογένειά του, ενώ η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Από εδώ θα μας βγάλει έξω ή νεκροθάφτης ή εισαγγελέας!», απείλησε τη σύζυγό του 72χρονος στον Βόλο. Ο 72χρονος δικάστηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στις 26 Σεπτεμβρίου. Αρνήθηκε τα πάντα, όμως το δικαστήριο δεν πείστηκε. Είχε γράψει σημείωμα με το οποίο έδινε αναλυτικά οδηγίες για τη διαχείριση περιουσιακών ζητημάτων σε περίπτωση θανάτου προβλέποντας όλα τα ζητήματα με κάθε λεπτομέρεια ακόμη και τα έξοδα κηδείας!

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε. Ο εισαγγελέας έδρας στην πρόταση ενοχής του αναφερόμενος στο πρόσωπο του κατηγορουμένου είπε ότι πρόκειται για ένα εξόχως οργανωτικό άτομο που ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στα οικονομικά της οικογένειας και χειριστικό στα όρια ιδεοψυχαναγκασμού.

Advertisement

Advertisement

Κατέγραφε ακόμη και τα έξοδα για την αγορά μιας σοκολάτας, επισήμανε προς επίρρωση, τονίζοντας ότι η σύζυγός του αισθάνθηκε έντονο φόβο και τρόμο, όταν βρέθηκε στη θέση να συνειδητοποιεί τι ήταν ικανός να κάνει και κατήγγειλε το περιστατικό.

Ολα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια καβγά στο σπίτι της οικογένειας στον Βόλο. Ο 72χρονος διαφωνούσε έντονα με τη σύζυγό του που του ζητούσε επίμονα να φύγουν από το σπίτι της κόρης και να μείνουν στον τόπο κατοικίας τους, καθώς κάτι τέτοιο θα επιζήμιο για τα έξοδα, όταν απείλησε τη σύζυγό του.

Υπό το καθεστώς φόβου η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία. Μετά το επεισόδιο βρήκε κρυμμένο ανάμεσα σε εσώρουχα ένα πιστόλι και ένα τσεκούρι σε φάκελο στη ντουλάπα, ενώ σημείωμα που είχε τοποθετηθεί σε σημείο σε κοινή θέα έδινε οδηγίες για τη διαχείριση των οικονομικών σε περίπτωση θανάτου.

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία. Είπε ότι το σημείωμα είχε γραφτεί πριν από δύο χρόνια που ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δεν μπόρεσε όμως να εξηγήσει γιατί είχε ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Επίσης, δεν μπόρεσε να δώσει εξήγηση στο δικαστήριο γιατί σε παλαιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας είχε καταθέσει ότι κάκωση στο κεφάλι της συζύγου του είχε προκληθεί από την κόρη τους και όχι τον ίδιο.

Επέμεινε να λέει ότι εκείνος την αγαπάει και δεν έχει λόγο να κάνει το παραμικρό, αποδίδοντας την εμμονή να καταγράφει τα πάντα για τα έξοδα στην εργασία του παλαιότερα ως υπάλληλος τραπέζης και τα αναφερόμενα περιστατικά βίας στο σπίτι στη ζήλεια της συζύγου του.

Advertisement

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για ενδοοικογενειακή απειλή διατάσσοντας έκτιση για τους 3 μήνες και αναστολή στο υπόλοιπο και όρισε η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε αποδεκτή με ανακούφιση από τη σύζυγό του η οποία ξέσπασε σε λυγμούς. Εζησε μία ζωής υπό απόλυτο έλεγχο οικονομικό έλεγχο και απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: taxydromos.gr

Advertisement