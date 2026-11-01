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Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν οι κάτοικοι στο Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου στον Βόλο, όταν με λίγα λεπτά έντονης βροχής είδαν το ρέμα της περιοχής να περνάει μέσα από τα σπίτια τους.

Πιο συγκεκριμένα, η έντονη αλλά σύντομη βροχόπτωση που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) ήταν αρκετή για να φουσκώσει το ρέμα και να παρασύρει περιουσίες στο πέρασμά του.

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Σε βίντεο που έχει καταγράψει κάτοικος της περιοχής φαίνονται τα ορμητικά νερά του ρέματος να καλύπτουν δρόμους και αυλές σπιτιών, ενώ στο έλεός του βρίσκονται και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Η κάτοικος επισημαίνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η έντονη βροχόπτωση προκαλεί τόσο μεγάλες καταστροφές, καθώς και το 2023, στην κακοκαιρία Daniel, το συγκεκριμένο ρέμα είχε δημιουργήσει αρκετά σοβαρά προβλήματα.

Πηγή: taxydromos