Περίπου δύο κιλά εκρηκτικής ύλης, πιθανά δυναμίτιδας, υπολογίζουν από τον κρατήρα και τις ζημιές τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες, που τοποθέτησαν τα ξημερώματα των Χριστουγέννων τη βόμβα σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη στιγμή ο χώρος αποκλείστηκε, προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα των αστυνομικών. Στελέχη της Σήμανσης προσπαθούν να εντοπίσουν κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα ή γενετικό υλικό γύρω από το σημείο της έκρηξης, ενώ συνάδελφοί τους από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στις εικόνες των οποίων να έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών.

Advertisement

Advertisement

Η βόμβα ήταν κατασκευασμένη με την εκρηκτική ύλη, πυροκροτητή και φυτίλι, καθώς δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα ωρολογιακού μηχανισμού.

Εκείνο που ανησυχεί, όμως, τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ είναι ότι δεν προηγήθηκε της έκρηξης κάποιο προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Η απώλεια προειδοποίησης, ώστε οι αρχές να απομακρύνουν τους πολίτες και να αποκλείσουν την πιθανότητα θύματος, δείχνει στους έμπειρους αξιωματικούς την αδιαφορία των βομβιστών για την ανθρώπινη ζωή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Αξιωματικός στη HuffPost.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία ήδη έχουν στοχοποιήσει συγκεκριμένο πρόσωπο για την ηθική αυτουργία της ενέργειας, κάτι όμως που θα πρέπει να αποδειχθεί με στοιχεία και δεδομένα της έρευνας.