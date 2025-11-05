Ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στο μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια ψάχνουν οι Αρχές.

Η αστυνομία έχει εδώ και μερικά 24ωρα στη διάθεσή της ένα βίντεο-ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο, που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί από ψηλά προς το μέρος που σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή.

Το βίντεο αυτό, που εστάλη ανώνυμα στις Αρχές, σε συνδυασμό με μαρτυρίες από μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οδήγησε στην ταυτοποίησή του και στη συνέχεια στη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου θύματος.

Στο βίντεο αυτό ωστόσο, που ήρθε στα χέρια των Αρχών, φαίνεται να υπάρχει άλλο ένα πρόσωπο δίπλα στον συλληφθέντα, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στους πυροβολισμούς. Το πρόσωπο αυτό δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο, δείχνει τον συγκεκριμένο άντρα να κρατάει το καλάσνικοφ, να πυροβολεί κατά ριπάς προς το σημείο της συμπλοκής και στη συνέχεια το βίντεο τελειώνει απότομα. Έχει τραβηχτεί πολύ γρήγορα, είναι κουνημένο, ωστόσο διακρίνονται όλα αυτά πεντακάθαρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.