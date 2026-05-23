Για την απόφασή της να προχωρήσει σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο μίλησε η Βούλα Πατουλίδου, αποκαλύπτοντας πως τα σημάδια που είχε από παιδική ηλικία επηρέασαν βαθιά την αυτοπεποίθηση και την εικόνα που είχε για τον εαυτό της.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης, που βρέθηκε καλεσμένη την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξήγησε ότι για χρόνια ένιωθε ανασφάλεια εξαιτίας των σημαδιών στο πρόσωπό της, ενώ αποκάλυψε πως καθοριστική στιγμή για να πάρει την τελική απόφαση στάθηκε ένα σχόλιο του γιου της. Παράλληλα, τόνισε πως θεωρεί σημαντικό να μπορεί κάποιος να αλλάξει κάτι που τον κάνει να μην αισθάνεται καλά, αρκεί να μην αλλοιώνει την ταυτότητα και τη φυσική του εικόνα.

Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό ο άνθρωπος να αισθάνεται όμορφα με τον εαυτό του, χωρίς όμως να φτάνει σε υπερβολές: «Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια. Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα άσχημα σημάδια. Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις; Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “έλα να σε φτιάξω” και λέω “γιατί διορθώνονται;”. “Εννοείται” μου είπε. “Γιατί να μην τα διορθώσω;”. Όταν απέκτησα τον γιο μου, και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια. Πήγα την επόμενη ημέρα. Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, είναι πολύ βασικό, να το κάνεις. Δεν ένιωθα ωραία γιατί είχα τη σημάδια».