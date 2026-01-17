Τον προβληματισμό της για τις επιθέσεις που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε, σήμερα (17/1) το πρωί, η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο μανία και τόση λύσσα με τη Μαρία Καρυστιανού. Έχει χάσει το παιδί της κι αυτό είναι δεδομένο δυστυχώς. Από κει και πέρα αυτή η γυναίκα επέλεξε το δράμα της, αυτό που περνάει, τον πόνο της, να το κάνει αγώνα… Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακό», ανέφερε η δημοσιογράφος του Mega.

«Το γεγονός ότι κάνει ένα πολιτικό κόμμα, φαντάζομαι θα κριθεί σαν πολιτικός αργότερα… “θέλω ο θάνατος του παιδιού μου να ‘ναι και μια αρχή για ένα καλύτερο μέλλον για τα άλλα παιδιά”. Και το λέω γιατί μου το ‘χει πει σε συνέντευξη που της είχα κάνει στο ντοκιμαντέρ», πρόσθεσε.