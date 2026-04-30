Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει χτυπήσει κόκκινο, μόλις μία μέρα από την εργατική πρωτομαγιά.

Με δεδομένο μάλιστα πως ο καιρός για εξορμήσεις στα νησιά δεν ευνοεί, η πλειοψηφία των εκδρομέων φαίνεται να στράφηκε σε προορισμούς με οδική πρόσβαση.

Τεράστιες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως σε Λεωφόρο Κηφισού και Κηφισίας, Αττική οδό, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Παραλιακή.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30΄ από Φυλής έως Κηφισίας. April 30, 2026

Παράλληλα, στον περιφερειακό Υμηττού, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, με αυξημένη συμφόρηση σε διάφορα σημεία.

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τη Φυλή έως την Κηφισιάς.

Την ίδια ώρα στο Κηφισό μεγάλη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και να φτάνουν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην κάθοδο του Κηφισού η εικόνα είναι καλύτερη καθώς καθυστερήσεις υπάρχουν μόνο στην είσοδο της Αττικής Οδού στην Μεταμόρφωση.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισιάς, η κίνηση στο ρεύμα ανόδου να ξεκινά από την συμβολή της με την Λεω. Αλεξάνδρας και να φτάνει μέχρι μέχρι και την Πεντέλη.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στο κέντρο της Αθήνας. Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις είναι σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ), Βασ. Κωνσταντίνου, Αχιλλέως, Λ. Συγγρού (άνοδος), Λ. Βεΐκου, Λ. Βουλιαγμένης.



