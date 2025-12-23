Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Ειδικότερα, το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον συντηρητή του ανελκυστήρα, που τραυματίστηκε σοβαρά, παραδίδοντάς τον σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Πώς έγινε το ατύχημα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία. Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή.

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. December 23, 2025

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στον χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.