Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που μπαλόνια για πάρτι παίρνουν φωτιά μέσα σε ασανσέρ γεμάτο ανθρώπους, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Πύργο Amol, σε προάστιο της Βομβάης στην Ινδία. Σε υλικό από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται μια νεαρή γυναίκα να μπαίνει στο ασανσέρ, ενώ ακολουθούν ο διανομέας που μετέφερε τα μπαλόνια και ένας ακόμη άνδρας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η δέσμη των μπαλονιών τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες, με μια τεράστια πύρινη μπάλα να γεμίζει τον κλειστό χώρο του ασανσέρ. Οι επιβάτες αντιδρούν πανικόβλητοι, τρέχοντας να βγουν έξω πριν προλάβει να κλείσει η πόρτα, ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει.

Από το συμβάν τραυματίστηκε μια 21χρονη φοιτήτρια, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια, τον λαιμό και την κοιλιακή χώρα. Εγκαύματα υπέστη και ο 32χρονος διανομέας, που μετέφερε τα μπαλόνια στο κτίριο για πάρτι γενεθλίων. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, όλοι γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αρχές προχώρησαν σε δίωξη για αμέλεια εις βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν παρείχε τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας στον διανομέα.



