Με το γνωστό του χαμόγελο και τη θετική του ενέργεια, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συμμετέχει σε μια διαφορετική «αποστολή»: καλεί όλους τους πολίτες να δηλώσουν το ασανσέρ τους, στο πλαίσιο της εθνικής απογραφής ανελκυστήρων.

Ο διεθνής άσος του ελληνικού μπάσκετ και του NBA εμφανίζεται σε βίντεο του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξηγώντας ότι η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν, με στόχο την ποιότητα και ασφάλεια στους ανελκυστήρες σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ευχαρίστησε θερμά τον «elevator» (σ.σ. το ψευδώνυμο του που σημαίνει ασανσέρ) του ελληνικού μπάσκετ για τη συμμετοχή και τη στήριξή του στην ενημερωτική καμπάνια, υπενθυμίζοντας ότι η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων λήγει στις 30 Νοεμβρίου.