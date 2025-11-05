Σε μια πρωτότυπη υπενθύμιση προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να υπενθυμίσει στους υπόχρεους ότι λήγει η διορία για την απογραφή όλων των ασανσέρ στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.

«Θέμα ζωής και ασφάλειας»

Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι «θέμα ζωής και ασφάλειας και… δεν θέλω να χάσω την προπόνηση».

Το μήνυμα του Υπουργού κ Θεοδωρικάκου:

«Ευχαριστώ θερμά τον “elevator” του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ. Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας».

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή των ασανσέρ είναι η 30ή Νοεμβρίου.