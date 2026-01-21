Όταν επικρατεί κρύος καιρός, οι σόμπες και τα καλοριφέρ χρησιμοποιούνται φυσικά περισσότερο, κάτι που μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην πραγματικότητα, σχεδόν οι μισές πυρκαγιές σε εξοπλισμό θέρμανσης συμβαίνουν μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας (ΗΠΑ).

Παρακάτω, το realsimple.com παραθέτει πέντε αντικείμενα καθημερινής χρήσης που θα πρέπει να διατηρούμε σε ασφαλή απόσταση από τα καλοριφέρ και τις σόμπες αυτόν τον χειμώνα.

Advertisement

Advertisement

Ογκώδη έπιπλα

Ο Nicholai Allen, ενεργός πυροσβέστης και ιδρυτής της SAFE SOSS, συνιστά να διατηρούμε τα μεγαλύτερα έπιπλα σε ασφαλή απόσταση από πηγές θερμότητας. «Τα καλοριφέρ μπορούν να θερμάνουν τα εύφλεκτα υλικά μέχρι τη θερμοκρασία ανάφλεξης», εξηγεί.

Και ακόμα κι αν ο καναπές μας δεν φτάσει ποτέ να πιάσει φωτιά, η παρατεταμένη έκθεση σε θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Ο Allen σημειώνει ότι τα συνθετικά υφάσματα—από τα οποία είναι κατασκευασμένοι πολλοί καναπέδες—μπορούν να παραμορφωθούν ή να λιώσουν και μπορεί να απελευθερώσουν δυσάρεστες ή δυνητικά επιβλαβείς αναθυμιάσεις όταν υπερθερμανθούν.

Κατά γενικό κανόνα, συνιστά να διατηρούμε μια ζώνη ασφαλείας περίπου ενός μέτρου μεταξύ των επίπλων και των θερμαντικών σωμάτων όποτε είναι δυνατόν.

Σπρέι και σκεύη υπό πίεση

Πολλοί από εμάς φυλάμε ένα σπρέι δωματίου ή αρωματικού χώρου στο μπάνιο για να απαλλαγούμε από δυσάρεστες οσμές, αλλά είναι σημαντικό να κρατάμε αυτά τα δοχεία μακριά από καλοριφέρ ή αεραγωγούς θερμότητας, επειδή μπορεί να είναι επικίνδυνα. Μπορεί να σπάσουν ή να αναφλεγούν όταν υπερθερμανθούν, σύμφωνα με τον ειδικό.

Επενδύσεις παραθύρων

Ο Allen λέει ότι οι επενδύσεις παραθύρων, όπως οι κουρτίνες, τα στόρια και τα περσίδες, μπορεί να είναι πολύ εύφλεκτα. Οι μακρύτερες κουρτίνες και κουρτίνες μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν από τον τοπικόμσας ράφτη (ή απλώς να αντικατασταθούν με κοντύτερες).

Προιόντα από χαρτί

Ας μην μπούμε στον πειρασμό να εγκαταστήσουμε μια βιβλιοθήκη πάνω από το καλοριφέρ μας..

Advertisement

Το ζήτημα είναι τι τοποθετούμε σε αυτό το ράφι: Βιβλία και χάρτινα υλικά που μπορεί να είναι ευάλωτα σε παρατεταμένη θερμότητα. Εάν τα αντικείμενα μετακινηθούν, πέσουν ή εκτεθούν σε θερμότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα – ειδικά όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι – μπορεί να δημιουργηθεί ένας περιττός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Και βέβαια: Μπαταρίες

«Οι μπαταρίες ή συσσωρευτές ιόντων λιθίου (σ.σ. ένας τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στην οποία τα ιόντα λιθίου κινούνται από το αρνητικό ηλεκτρόδιο προς το θετικό ηλεκτρόδιο κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης και αντίστροφα κατά τη φόρτιση), πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα καλοριφέρ», εξηγεί ο Allen.. «Αυτή είναι μια από τις ταχύτερα αυξανόμενες αιτίες πυρκαγιών στο σπίτι. Η θερμότητα αποσταθεροποιεί τα στοιχεία των μπαταριών, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικής διαφυγής – μια γρήγορη, αυτοθερμαινόμενη αντίδραση που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη και πυρκαγιά». Και καταλήγει: «Πολλές πυρκαγιές μπαταριών που σχετίζονται με καλοριφέρ συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι τοποθετούν μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων ή σκούτερ κοντά για να τις στεγνώσουν, να τις ζεστάνουν ή να τις φορτίσουν».

Με πληροφορίες από: Realsimple.com ,

Advertisement