Καθώς ο χειμώνας άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του και η θερμοκρασία πέφτει απότομα, το θερμόμετρο κατεβαίνει, αλλά οι λογαριασμοί ανεβαίνουν. Τα νοικοκυριά βρίσκονται και πάλι μπροστά στο γνώριμο δίλημμα: Περισσότερη θέρμανση ή περισσότερα έξοδα; Με την κατανάλωση ενέργειας να εκτοξεύεται τις κρύες ημέρες και κάθε βαθμό στο καλοριφέρ να μεταφράζεται σε ευρώ, ο φόβος ενός «φουσκωμένου» λογαριασμού γίνεται καθημερινή αγωνία για χιλιάδες οικογένειες, πριν καν μπει ο χειμώνας για τα καλά.
Είτε πρόκειται για ηλεκτρική θέρμανση, φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή αντλία θερμότητας, οι σωστές επιλογές και μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση, χωρίς να θυσιαστεί η άνεση στο σπίτι.
Θέρμανση: Ρυθμίστε τον θερμοστάτη
Με όποιον τρόπο και αν ζεσταίνεται το σπίτι σας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) ο έλεγχος της θερμοκρασίας θα κάνει τη διαφορά και στην αίσθηση ζέστης και στην τσέπη σας. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξοικονόμησης, λοιπόν, είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας.
- Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι τον χειμώνα είναι 19–21°C.
- Κάθε 1 βαθμός λιγότερο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 7%.
Παράδειγμα: Αν ένα νοικοκυριό ξοδεύει 150 ευρώ τον μήνα για θέρμανση, χαμηλώνοντας τον θερμοστάτη από τους 22°C στους 20°C, μπορεί να εξοικονομήσει έως και 20 ευρώ μηνιαίως.
Σκεφτείτε έξυπνα
Η συνεχής λειτουργία δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερη ζέστη.
- Προτιμήστε σταθερή λειτουργία σε χαμηλότερη ένταση αντί για συχνά ανοίγματα–κλεισίματα.
- Κλείνετε τα σώματα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.
Εξοικονόμηση: 10–15% στο συνολικό κόστος θέρμανσης.
Μήπως το σπίτι χρειάζεται μόνωση;
Η απώλεια θερμότητας από πόρτες και παράθυρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους αυξημένου λογαριασμού.
- Απλές λύσεις, όπως ταινίες στεγανοποίησης, βαριές κουρτίνες και χαλιά, μπορούν να μειώσουν τις απώλειες έως και 20%.
Κόστος εφαρμογής: χαμηλό
Όφελος: έως 200 ευρώ τον χειμώνα για ένα μέσο διαμέρισμα.
Μια άγνωστη παράμετρος
Οι ηλεκτρικές συσκευές συμβάλλουν έμμεσα στη θέρμανση.
- Μαγείρεμα, πλυντήριο πιάτων και φούρνος αποδίδουν θερμότητα στον χώρο.
- Χρησιμοποιήστε τα σε ώρες που βρίσκεστε στο σπίτι, μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον θέρμανση.
Μικρό όφελος ανά ημέρα, αλλά ακόμα και 5–8% εξοικονόμηση σε μηνιαία βάση.
Μην ξεχνάτε την συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης
Ένας καυστήρας ή κλιματιστικό χωρίς σωστή συντήρηση καταναλώνει περισσότερο.
- Η ετήσια συντήρηση μπορεί να μειώσει την κατανάλωση κατά 10–12%.
Παράδειγμα: Σε ετήσιο κόστος 1.000 ευρώ, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 100–120 ευρώ, καλύπτοντας το κόστος της συντήρησης.
Καλές, καθημερινές συνήθειες
- Αερίζουμε το σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά (5–10 λεπτά).
- Κλείνουμε παντζούρια και κουρτίνες τη νύχτα.
- Φοράμε ζεστά ρούχα μέσα στο σπίτι.
Συνολικό όφελος: Έως 5% με μηδενικό κόστος.
Ο χειμώνας δεν σημαίνει απαραίτητα «φουσκωμένους» λογαριασμούς. Με συνδυασμό σωστής θερμοκρασίας, καλύτερης μόνωσης και έξυπνων συνηθειών, ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης από 20% έως και 40% συνολικά. Πρόκειται για χρήσιμες, πρακτικές λύσεις που κάνουν το σπίτι πιο ζεστό – και τον λογαριασμό αισθητά μικρότερο.