Καθώς ο χειμώνας άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του και η θερμοκρασία πέφτει απότομα, το θερμόμετρο κατεβαίνει, αλλά οι λογαριασμοί ανεβαίνουν. Τα νοικοκυριά βρίσκονται και πάλι μπροστά στο γνώριμο δίλημμα: Περισσότερη θέρμανση ή περισσότερα έξοδα; Με την κατανάλωση ενέργειας να εκτοξεύεται τις κρύες ημέρες και κάθε βαθμό στο καλοριφέρ να μεταφράζεται σε ευρώ, ο φόβος ενός «φουσκωμένου» λογαριασμού γίνεται καθημερινή αγωνία για χιλιάδες οικογένειες, πριν καν μπει ο χειμώνας για τα καλά.

Είτε πρόκειται για ηλεκτρική θέρμανση, φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή αντλία θερμότητας, οι σωστές επιλογές και μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση, χωρίς να θυσιαστεί η άνεση στο σπίτι.

Advertisement

Advertisement

Θέρμανση: Ρυθμίστε τον θερμοστάτη

Με όποιον τρόπο και αν ζεσταίνεται το σπίτι σας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) ο έλεγχος της θερμοκρασίας θα κάνει τη διαφορά και στην αίσθηση ζέστης και στην τσέπη σας. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξοικονόμησης, λοιπόν, είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας.

Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι τον χειμώνα είναι 19–21°C .

. Κάθε 1 βαθμός λιγότερο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 7%.

Παράδειγμα: Αν ένα νοικοκυριό ξοδεύει 150 ευρώ τον μήνα για θέρμανση, χαμηλώνοντας τον θερμοστάτη από τους 22°C στους 20°C, μπορεί να εξοικονομήσει έως και 20 ευρώ μηνιαίως.

Σκεφτείτε έξυπνα

Η συνεχής λειτουργία δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερη ζέστη.

Προτιμήστε σταθερή λειτουργία σε χαμηλότερη ένταση αντί για συχνά ανοίγματα–κλεισίματα.

αντί για συχνά ανοίγματα–κλεισίματα. Κλείνετε τα σώματα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.

Εξοικονόμηση: 10–15% στο συνολικό κόστος θέρμανσης.

Μήπως το σπίτι χρειάζεται μόνωση;

Η απώλεια θερμότητας από πόρτες και παράθυρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους αυξημένου λογαριασμού.

Απλές λύσεις, όπως ταινίες στεγανοποίησης, βαριές κουρτίνες και χαλιά, μπορούν να μειώσουν τις απώλειες έως και 20%.

Κόστος εφαρμογής: χαμηλό

Advertisement

Όφελος: έως 200 ευρώ τον χειμώνα για ένα μέσο διαμέρισμα.

Μια άγνωστη παράμετρος

Οι ηλεκτρικές συσκευές συμβάλλουν έμμεσα στη θέρμανση.

Μαγείρεμα, πλυντήριο πιάτων και φούρνος αποδίδουν θερμότητα στον χώρο.

Χρησιμοποιήστε τα σε ώρες που βρίσκεστε στο σπίτι, μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον θέρμανση.

Μικρό όφελος ανά ημέρα, αλλά ακόμα και 5–8% εξοικονόμηση σε μηνιαία βάση.

Advertisement

Μην ξεχνάτε την συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης

Ένας καυστήρας ή κλιματιστικό χωρίς σωστή συντήρηση καταναλώνει περισσότερο.

Η ετήσια συντήρηση μπορεί να μειώσει την κατανάλωση κατά 10–12%.

Παράδειγμα: Σε ετήσιο κόστος 1.000 ευρώ, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 100–120 ευρώ, καλύπτοντας το κόστος της συντήρησης.

Καλές, καθημερινές συνήθειες

Αερίζουμε το σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά (5–10 λεπτά).

(5–10 λεπτά). Κλείνουμε παντζούρια και κουρτίνες τη νύχτα.

Φοράμε ζεστά ρούχα μέσα στο σπίτι.

Συνολικό όφελος: Έως 5% με μηδενικό κόστος.

Advertisement

Ο χειμώνας δεν σημαίνει απαραίτητα «φουσκωμένους» λογαριασμούς. Με συνδυασμό σωστής θερμοκρασίας, καλύτερης μόνωσης και έξυπνων συνηθειών, ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης από 20% έως και 40% συνολικά. Πρόκειται για χρήσιμες, πρακτικές λύσεις που κάνουν το σπίτι πιο ζεστό – και τον λογαριασμό αισθητά μικρότερο.