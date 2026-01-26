Ο χειμώνας είναι μια περίοδος κατά την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Παρότι οι χειμερινοί μήνες συνδέονται με θαλπωρή, αποτελούν επίσης από τις πιο επικίνδυνες περιόδους για πυρκαγιές σε κατοικίες. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πυροπροστασίας των ΗΠΑ για τα έτη 2017–2019, περισσότερες από τις μισές πυρκαγιές σε σπίτια σημειώνονται από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, ενώ οι πυρκαγιές που σχετίζονται με συστήματα θέρμανσης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε πάνω από 34.000 ετησίως. Πολλά από αυτά τα περιστατικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αναφέρει σε άρθρο της η HuffPost US.

Τα 5 λάθη που πρέπει να αποφεύγονται

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα. Οι φορητές θερμάστρες, ειδικότερα, πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 1 έως 1,5 μέτρο μακριά από έπιπλα, κουρτίνες ή άλλα υλικά που μπορούν να καούν. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των ανιχνευτών καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Πολλές πυρκαγιές αποδεικνύεται ότι εξελίχθηκαν επικίνδυνα επειδή οι συναγερμοί δεν λειτουργούσαν ή είχαν αφαιρεθεί. Οι ειδικοί συστήνουν τακτικό έλεγχο των συναγερμών, αντικατάστασή τους κάθε δέκα χρόνια και εγκατάσταση σε κάθε επίπεδο του σπιτιού και κοντά στα υπνοδωμάτια.

Εξίσου επικίνδυνη είναι η εγκατάλειψη πηγών θερμότητας χωρίς επίβλεψη. Κεριά, τζάκια, θερμάστρες και ακόμη και το μαγείρεμα στη σόμπα δεν πρέπει να αφήνονται ποτέ χωρίς παρακολούθηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι. Η απροσεξία, ακόμη και για λίγα λεπτά, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι η έλλειψη συντήρησης των συστημάτων θέρμανσης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο ετήσιος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα που διαφορετικά θα παρέμεναν κρυφά και δυνητικά επικίνδυνα, όπως κακή καύση ή συσσώρευση υπολειμμάτων στην καμινάδα.

Τέλος, μεγάλη προσοχή απαιτείται στη χρήση ηλεκτρικών πριζών. Η υπερφόρτωση κυκλωμάτων, η χρήση πολύπριζων ή καλωδίων επέκτασης για θερμαντικά σώματα και η άγνοια των ηλεκτρικών απαιτήσεων των συσκευών αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν και τα προληπτικά αυτά μέτρα απαιτούν χρόνο και κόστος, μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια.

Επίσης, το realsimple.com έχει παραθέσει πέντα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που θα πρέπει να διατηρούμε σε ασφαλή απόσταση από τα καλοριφέρ και τις σόμπες αυτόν τον χειμώνα. Αυτά είναι:

Ογκώδη έπιπλα

Σπρέι και σκεύη υπό πίεση

(Υφασμάτινες) επενδύσεις παραθύρων

Προϊόντα από χαρτί

Μπαταρίες

Με πληροφορίες από: HuffPost US , Realsimple.com





