Είτε τρώμε πίτσα με τυρί, ζυμαρικά με πέστο ή κοτόπουλο ψητό, είναι ένα βότανο που πολλοί οικιακοί μάγειρες θεωρούν απαραίτητο. Και όχι άδικα:

«Ο βασιλικός – γιατί περί αυτού ο λόγος – έχει γλυκιά, ελαφρώς πιπεράτη γεύση που προσθέτει και μια υγιεινή πινελιά σε κάθε γεύμα», λέει η Μισέλ Ρουθενστάιν, MS, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. «Τα φρέσκα φύλλα βασιλικού είναι λεία και τρυφερά. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ φρέσκο βασιλικό σε σαλάτες, ως γαρνιτούρα σε φαγητά, στο πέστο ή να τον κόβω σε λωρίδες για σάλτσες και ντρέσινγκ για επιπλέον γεύση.»

Advertisement

Advertisement

Πέρα από την ευχάριστη υφή και την απολαυστική γεύση του, ο βασιλικός είναι επίσης διατροφικά πολύτιμος. Εδώ, ζητήσαμε από εγγεγραμμένους διαιτολόγους να μας πουν πέντε λόγους για τους οποίους ο βασιλικός αξίζει ακόμα περισσότερο την εκτίμησή μας.

Πλούσιος σε Αντιοξειδωτικά

«Ο βασιλικός είναι πλούσιος σε ευγενόλη, ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εξουδετέρωση των βλαβερών ελευθέρων ριζών στο σώμα, χάρη στην υψηλή βαθμολογία του στον Δείκτη Ικανότητας Απορρόφησης Ριζών Οξυγόνου (ORAC)», λέει η Ρουθενστάιν. «Μια υψηλότερη βαθμολογία ORAC αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη ικανότητα καταπολέμησης του οξειδωτικού στρες, το οποίο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, ειδικά καρδιοπάθειας.» Όλα ξεκινούν με την προσθήκη αυτών των γευστικών φύλλων στα μεσημεριανά και βραδινά μας γεύματα.



Ενισχύει τις Βιταμίνες και τα Μέταλλα

«Ο βασιλικός αποτελεί πηγή βασικών βιταμινών και μετάλλων, ιδιαίτερα βιταμίνης Κ, βιταμίνης Α, καθώς και μικρών ποσοτήτων σιδήρου και ασβεστίου», λέει η διαιτολόγος Αβερι Ζένκερ, σημειώνοντας ότι «αν και ο βασιλικός είναι πλούσιος σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά, συνήθως δεν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες». Παρ’ όλα αυτά, δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε πολύ για να αποκομίσουμε τα οφέλη από την υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνες και μέταλλα.

Καταπολεμά τη Φλεγμονή

Η υψηλή περιεκτικότητα του βασιλικού σε αντιοξειδωτικά βοηθά επίσης στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα. «Ο βασιλικός περιέχει διάφορα φυτοθρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι φυσικές ενώσεις των φυτών με οφέλη για την υγεία», εξηγεί η Ζένκερ. «Πολλά από αυτά, όπως οι πολυφαινόλες, είναι αντιοξειδωτικά με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής εμποδίζοντας το οξειδωτικό στρες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, οι οποίες βλάπτουν τα κύτταρα και συνδέονται με την εξέλιξη ασθενειών όπως η καρδιαγγειακή νόσος και ο διαβήτης τύπου 2.

Advertisement

Ρυθμίζει το Σάκχαρο Αίματος

Αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη ρύθμιση των επιπέδων ινσουλίνης, η προσθήκη βασιλικού στα γεύματά μας είναι καλή ιδέα. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο βασιλικός μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη», λέει η Ζένκερ. «Πιστεύεται ότι η αντιδιαβητική του δράση σχετίζεται με την καταστολή της απελευθέρωσης γλυκόζης και την αναστολή της διάσπασης του γλυκογόνου (αποθηκευμένοι υδατάνθρακες). Αυτά τα αποτελέσματα ενδέχεται να οφείλονται στις πολυφαινόλες που περιέχει ο βασιλικός».



Βελτιώνει την Πεπτική Υγεία

Η υγεία του πεπτικού και του μεταhttps://www.huffingtonpost.gr/entry/enterike-eyeia-me-aeto-ton-paneekolo-tropo-mporoeme-na-ten-eleyxoeme_gr_67af52d1e4b0513a8d76dff2βολικού συστήματος αποτελεί πρόκληση για πολλούς — αλλά με λίγο βασιλικό, ίσως δούμε βελτίωση και στα δύο. «Ο βασιλικός μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της δυσφορίας του πεπτικού συστήματος, χάρη σε ενώσεις όπως η σινεόλη και η εστραγόλη, που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής στο εντερικό τοίχωμα, ανακουφίζοντας πιθανόν τη δυσπεψία, το φούσκωμα και τους στομαχικούς πόνους», λέει η Ρούθενστάιν. Και η Ζένκερ συμφωνεί: «Ο βασιλικός μπορεί να προκαλέσει μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, υποστηρίζοντας μια υγιή ισορροπία βακτηρίων», λέει.

Advertisement

ΠΗΓΗ: realsimple.com

Advertisement