Πολύ έντονη είναι η συζήτηση για την ορμονική αποκατάσταση τη δύσκολη περίοδο της εμμονόπαυσης. Στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην HufffPost η διακεκριμένη ογκολόγος, Ευαγγελία Ραζή, είχε αναφέρει ότι: «Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να προδιαθέσουν σε καρκίνο του μαστού…. Το να λαμβάνει εξωγενείς ορμόνες. Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι ορμόνες υποκατάστασης μετά την εμμηνόπαυση».

Σε άρθρο του, το Associated Press εξετάζει το θέμα δίνοντας το λόγο σε μια παθούσα και τρεις ειδικούς

Η Σίλπα Γκαγιαραουάλα αντιμετώπιζε εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, προβλήματα ύπνου και «θολούρα» σκέψης. Όμως, λόγω του ιστορικού της με καρκίνο του μαστού, η αντιμετώπιση αυτών των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων με ορμονική θεραπεία δεν ήταν επιλογή για εκείνη.

«Για δύο χρόνια προσπάθησα απλώς να το αντέξω», είπε η 58χρονη βοηθός ιατρού από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Ωστόσο, οι γιατροί λένε ότι γυναίκες όπως η Γκαγιαραουάλα δεν χρειάζεται να υποφέρουν.

Αν και πολλές γυναίκες λαμβάνουν ορμονική θεραπεία για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, πρόσφατες αλλαγές στις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερες να ξεκινήσουν. Άλλες όμως επιλέγουν να μη χρησιμοποιήσουν αυτά τα φάρμακα που κυκλοφορούν σε όλο το σώμα. Και οι γιατροί συμβουλεύουν ορισμένες να τα αποφεύγουν, επειδή έχουν ιατρικά προβλήματα όπως σοβαρή ηπατική νόσο ή ιστορικό καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού, θρόμβων αίματος ή ενός τύπου καρκίνου του μαστού που αναπτύσσεται σε ανταπόκριση σε ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα.

Για αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ζωής, μη ορμονικά φάρμακα και άλλες στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν.

«Το “κλειδί” εδώ είναι ότι υπάρχει κάτι για όλους», λέει η δρ, Στεφανί Φαούμπιον ιατρική διευθύντρια της Menopause Society. «Υπάρχει πάντα κάποια λύση. Έχουμε πολλές άλλες διαθέσιμες επιλογές».

Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μπορεί να κάνει διαφορά. Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση ανακουφίζει κατευθείαν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, η οποία συνδέεται με μειώσεις στις εξάψεις και τις νυχτερινές εφιδρώσεις.

Οι γιατροί προτείνουν έναν συνδυασμό αερόβιας άσκησης, όπως τρέξιμο ή περπάτημα, και προπόνησης ενδυνάμωσης, η οποία επιβραδύνει την απώλεια οστικής πυκνότητας.

Μαζί με την άσκηση, οι γιατροί συμβουλεύουν να προσέχουμε τι τρώμε.

Οι νέες έρευνες δείχνουν ότι μια «φυτοκεντρική διατροφή», πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και σόγια και χαμηλή σε έλαια, μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των εξάψεων, αναφέρει η δρ Φαούμπιον. Οι ειδικοί δεν είναι σίγουροι γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά κάποιοι προτείνουν ότι μπορεί να οφείλεται στο ότι βοηθά και στην απώλεια βάρους.

Ένα ακόμη βασικό σημείο, όπως λένε οι γιατροί, είναι η αποφυγή τροφών που ενδέχεται να προκαλέσουν εξάψεις, όπως η καφεΐνη ή το αλκοόλ.

Η σωστή διατροφή και η άσκηση βοηθούν επίσης σε άλλα προβλήματα υγείας της μέσης ηλικίας, όπως ο αυξημένος κίνδυνος καρδιοπάθειας και διαβήτη.

Κατά την εμμηνόπαυση, η παραγωγή των ορμονών οιστρογόνου και προγεστερόνης μειώνεται σημαντικά. Η πτώση των επιπέδων οιστρογόνων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη αρτηριακή πίεση και χοληστερόλη.

«Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας», όπως (αυτό μπορεί να συμβεί με) τη διακοπή του καπνίσματος, την επαρκή ξεκούραση και τη διαχείριση του στρες, σύμφωνα με την δρ Φαούμπιον.

Συνταγογραφούμενα φάρμακα

Πέρα από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, κάποια μη ορμονικά συνταγογραφούμενα φάρμακα έχουν αποδειχθεί ότι ανακουφίζουν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Τα αντικαταθλιπτικά μπορούν να βοηθήσουν με τις εξάψεις και τα προβλήματα διάθεσης. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι ένα φάρμακο για υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη, το οξυβουτυνίνη, μπορεί να μειώσει τις εξάψεις ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τη συχνουρία, η οποία είναι συχνή κατά την εμμηνόπαυση…

Ωστόσο, «δεν υπάρχει φάρμακο στην αγορά που να είναι εντελώς χωρίς κίνδυνο», λέει η δρ Τζόαν Μάνσον από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Άλλες μη ορμονικές επιλογές

Προϊόντα χωρίς συνταγή μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν κάποια συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Λιπαντικά που διατίθενται στα φαρμακεία μπορούν να βοηθήσουν γυναίκες που αντιμετωπίζουν κολπική ξηρότητα.

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, που εστιάζει στην αλλαγή ανθυγιεινών μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά τις γυναίκες να διαχειριστούν τις εξάψεις.

«Δεν είναι ότι θα σταματήσει εντελώς τις εξάψεις», είπε η Φαούμπιον. «Αλλά τις κάνει λιγότερο σημαντικές για εσάς και λιγότερο επιβαρυντικές».

Η δρ Μάνσον αναφέρει ότι υπάρχουν «μέτριες ενδείξεις» πως η κλινική ύπνωση μπορεί επίσης να βοηθήσει, με ορισμένες μελέτες να δείχνουν μειώσεις στη συχνότητα και τη σοβαρότητα των εξάψεων.

«Φαίνεται ως μια πολλά υποσχόμενη επιλογή», είπε. «Αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα».

Το συμπέρασμα είναι ότι οι γυναίκες δεν χρειάζεται απλώς να «αντέξουν» την εμμηνόπαυση, σύμφωνα με την δρ Τζουλιάνα Κλινγκ, ειδική στην υγεία των γυναικών στη Mayo Clinic Alix School of Medicine στην Αριζόνα. «Θα παρακινούσα τις γυναίκες να κάνουν αυτή τη συζήτηση… σχετικά με το ποια θεραπεία μπορεί να είναι ωφέλιμη για εκείνες».

Η Γκαγιαραουάλα το έκανε αυτό. Τώρα αποφεύγει το κόκκινο κρασί, περπατά τουλάχιστον 10.000 βήματα την ημέρα, κάνει τάι τσι και παίρνει ένα αντικαταθλιπτικό βραδείας αποδέσμευσης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της.

«Έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: AP